Auch im kommenden Jahr müssen die Fahrgäste von Bussen und Bahnen in der Region Stuttgart wohl mit höheren Fahrpreisen rechnen. Wie hoch der Aufschlag ausfällt, wird intern beraten. Die Verkehrsunternehmen machen Kostensteigerungen von 2,6 Prozent geltend.









Stuttgart - Die Verkehrsunternehmen im VVS halten eine Tariferhöhung im kommenden Jahr um rund 2,6 Prozent für nötig, um ihre gestiegenen Kosten zu decken. Darüber wird nach Informationen unserer Zeitung nun intern beraten, erste Entscheidungen könnten in den Aufsichtsratssitzungen von SSB und VVS in der kommenden Woche fallen. Ob die Fahrpreise in diesem Umfang erhöht werden, ist deshalb keineswegs sicher. In den vergangenen Jahren wurde vom Aufsichtsrat der SSB, dem größten Verkehrsunternehmen im VVS, zumeist eine geringere Steigerung vorgeschlagen.