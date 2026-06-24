Kosten sparen: Helmhersteller KED schließt Produktion in Freiberg am Neckar

Vor einem Jahr bekannten sich die neuen Eigentümer zum Heimatstandort Freiberg. Nun sieht man sich gezwungen, die Produktion ins Ausland zu verlagert – und ein Geschäftsführer geht.
Der Fahrradhelmhersteller KED stellt die Produktion an seinem Heimatstandort Freiberg am Neckar zum Ende des Jahres 2026 ein. Das kündigte die Geschäftsführung in einer aktuellen Pressemitteilung an. Künftig setzt das Traditionsunternehmen verstärkt auf die Zusammenarbeit mit internationalen Produktionspartnern. Deutschland bleibt laut Mitteilung jedoch Heimatstandort von KED: 15 Mitarbeiter aus Entwicklung, Qualitätssicherung, Marketing, Vertrieb und Unternehmensführung sollen weiterhin in Freiberg arbeiten.