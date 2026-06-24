Kosten sparen: Helmhersteller KED schließt Produktion in Freiberg am Neckar

Vor einem Jahr bekannten sich die neuen Eigentümer zum Heimatstandort Freiberg. Nun sieht man sich gezwungen, die Produktion ins Ausland zu verlagert – und ein Geschäftsführer geht.

Der Fahrradhelmhersteller KED stellt die Produktion an seinem Heimatstandort Freiberg am Neckar zum Ende des Jahres 2026 ein. Das kündigte die Geschäftsführung in einer aktuellen Pressemitteilung an. Künftig setzt das Traditionsunternehmen verstärkt auf die Zusammenarbeit mit internationalen Produktionspartnern. Deutschland bleibt laut Mitteilung jedoch Heimatstandort von KED: 15 Mitarbeiter aus Entwicklung, Qualitätssicherung, Marketing, Vertrieb und Unternehmensführung sollen weiterhin in Freiberg arbeiten.

Insgesamt 25 Mitarbeiter der Produktion werden nur noch bis Ende des Jahres bei KED arbeiten. Geschäftsführer Victor Borsche ist jedoch zuversichtlich, dass ein Großteil der Mitarbeiter mithilfe des eigenen Netzwerks, des Freiberger Unternehmerforums und Bürgermeister Jan Hambach an andere Unternehmen vermittelt werden kann.

Kosten steigen wöchentlich

Nach Angaben des Unternehmens ist die Entscheidung eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Statt die Preise für Fahrradhelme anzuheben, habe sich KED dazu entschlossen, bei der Produktion zu sparen und die Zusammenarbeit mit den „weltbesten internationalen Herstellern weiter auszubauen“. Eine Preiserhöhung sei „weder im Interesse der Händler noch der Konsumenten gewesen“, heißt es.

KED Helme soll es auch in Zukunft in gewohnter Qualität und zu gewohnten Preisen geben. Foto: KED Ahead

KED hatte nach eigenen Angaben als letzter Fahrradhelmhersteller mit Eigenproduktion in Deutschland in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehr als drei Millionen Euro in den Standort Freiberg investiert. Dazu gehörten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Investitionen in neue Produktionstechnologien sowie der Ausbau der Inmold-Fertigung.

Trotz dieser umfassenden Anstrengungen sei es nicht gelungen, die Produktion langfristig wirtschaftlich tragfähig aufzustellen, sagte Geschäftsführer Victor Borsche. Als Gründe nennt das Unternehmen gestiegene Rohöl- und Materialpreise sowie Verpackungskosten – „wöchentlich erhalten wir Preiserhöhungen von unseren Lieferanten“, so Borsche. Hinzu kommen höhere Lohnkosten, eine anhaltende Kaufzurückhaltung sowie politische Rahmenbedingungen „ohne spürbare Perspektive“.

Optimistischer Anfang 2023

Ende 2023 übernahm Investor Christian Borsche das insolvente Unternehmen von Doreen Knauer, der Tochter des KED-Gründers Hans-Georg Knauer. Borsche installierte eine neue Geschäftsführung mit seinem Sohn Victor Borsche und Jonas Japing. Anfang 2025 zogen die beiden noch ein positives Zwischenfazit und bekannten sich ausdrücklich zum Standort. Aufgrund eingeleiteter Maßnahmen stehe das Unternehmen wieder auf festem Fundament und sei „gut profitabel“, sagten die Geschäftsführer damals. Auch mit Blick auf die zunehmend komplexen und störanfälligen globalen Lieferketten wolle man in Freiberg produzieren.

Von diesen Plänen rückt das Unternehmen nun ab. Zugleich verlässt Jonas Japing die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch. Die Entscheidungen zur Produktionsverlagerung und zum Führungswechsel seien unabhängig voneinander vorbereitet worden, teilte KED mit. „Dieser Schritt fällt mir nicht leicht – und der Grund ist so unspektakulär wie ehrlich: Mein Lebensmittelpunkt ist Berlin, und den Anforderungen dieser Aufgabe kann ich auf Dauer nicht so gerecht werden, wie es das Unternehmen und die Mitarbeitenden verdienen“, erklärte Japing.