Kosten müssen gesenkt werden: Sensorunternehmen Sick will zusätzlich 500 Stellen abbauen

Der Sensorspezialist Sick dreht an der Kostenschraube. Die Südbadener wollen profitabler werden. Dafür sollen in der Region 500 Stellen abgebaut werden.
Der südbadische Sensorspezialist Sick will rund 500 Stellen abbauen. Im Süden Baden-Württembergs seien die der Hauptsitz in Waldkirch sowie Reute, Freiburg und Donaueschingen betroffen. Der Vorstand hat der Belegschaft auf Mitarbeiterveranstaltungen am Dienstag und Mittwoch die Hintergründe erläutert, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.