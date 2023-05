1 Wer in Stuttgart Eigentum erwerben will – und da ist einen schöner Ausblick auf die Stadt eher nicht inklusive – zahlt durchschnittlich über 5249 Euro pro Quadratmeter. Foto: imago images/Westend61/Werner Dieterich via www.imago-images.de

Stuttgart liegt landesweit an der Spitze in Sachen Quadratmeterpreise für Wohneigentum. Welche Orte in Baden-Württemberg günstiger sind und wo in Deutschland die billigsten Objekte zu kaufen sind, verrät eine repräsentative Studie.









Groß sind die Wünsche für gutes Wohnen und ein eigenes Heim, aber wer kann es bezahlen? In Stuttgart sind die Preise mit 5249 Euro pro Quadratmeter am höchsten in ganz Baden-Württemberg – aber immerhin rund zweihundert Euro günstiger als in der Stadt Berlin. Wer sparen will, kauft im Neckar-Odenwald-Kreis, da sind die Quadratmeterpreise im Land mit 2098 Euro am geringsten.