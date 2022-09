Was kostet einmal Wäsche trocknen?

Dass Lufttrocknen die sparsamste Methode ist, um die Wäsche zu trocknen, ist klar. Allerdings muss man gerade in den kalten Jahreszeiten mehr heizen, wenn man die nasse Wäsche in der Wohnung aufhängt. Darum wird dann doch gerne mal auf den Wäschetrockner zurückgegriffen. Aber was kostet ein Trockengang überhaupt? Wir haben nachgerechnet.

So hoch sind die Kosten beim Wäschetrocknen

Da der Stromverbrauch bei Wäschetrocknern je nach Modell und Bauform stark variieren kann, haben wir als Grundlage für die Berechnung der Stromkosten Durchschnittswerte verwendet. Wir haben dazu auf die Durchschnittsverbräuche von über 300 aktuellen Trocknermodellen aus der Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2022“ des Umweltministeriums von Baden-Württemberg zurückgegriffen. Das Ministerium hat hier zwischen Waschtrocknern (Waschen und Trocknen), Kondenstrocknern mit Wärmepumpe 7 - 9 kg, Kondenstrocknern ohne Wärmepumpe und Ablufttrocknern unterschieden. Den Strompreis haben wir mit 0,3714 € angesetzt, wie ihn der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für das erste Halbjahr 2022 als Bundesdurchschnitt errechnet hat.

Durchschnittliche Kosten pro Trocknung

Bauform Verbrauch pro Trocknung Stromkosten Waschtrockner 3,03 kWh 1,12 € Kondenstrockner mit Wärmepumpe 1,28 kWh 0,47 € Kondenstrockner ohne Wärmepumpe 3,52 kWh 1,31 € Ablufttrockner 3,05 kWh 1,13 €

Vergleicht man jedoch die sparsamsten Modelle mit den größten Stromfressern im Test, ergibt sich daraus folgendes Bild.

Kostenvergleich

Bauform Niedrigster Verbrauch Höchster Verbrauch Waschtrockner 0,80 € 1,79 € Kondenstrockner mit Wärmepumpe 0,35 € 0,68 € Kondenstrockner ohne Wärmepumpe 1,15 € 1,55 € Ablufttrockner 1,00 € 1,33 €

Fazit: So viel kostet das Wäschetrocknen

Bei neuwertigen Modellen kostet das Wäschetrocknen je nach Bauform zwischen 0,35 und 1,55 €. Ein Waschtrockner verursacht zwischen 0,80 € und 1,79 € an Stromkosten. Am günstigsten trocknet man die Wäsche mit Kondenstrocknern mit Wärmepumpe. Im Mittel zahlt man hier gerade mal 0,47 € pro Trocknung.

Allerdings handelt es ich bei den genannten Werten um Durchschnittswerte aktueller Modelle. Je älter der Trockner, desto höher liegen vermutlich die Kosten. Darüber hinaus hängen die endgültigen Stromkosten auch von der Beladung des Trockners, der Nässe der Wäsche und vom eigenen Tarif ab. Wer eine genaue Angabe haben will, sollte die Stromkosten daher selbst ausrechnen.

Wie kann ich die Kosten selbst berechnen?

Um die Stromkosten Ihres Wäschetrockners zu berechnen, brauchen Sie lediglich zwei Werte:

Den Stromverbrauch pro Waschgang in kWh

Ihren aktuellen Strompreis pro kWh

Den Stromverbrauch finden Sie entweder auf dem Energielabel oder in der Bedienungsanleitung. Falls Sie beides nicht mehr finden, können Sie den Stromverbrauch im Internet ermitteln oder ein Strommessgerät (Auf Amazon ansehen / ANZEIGE) anschließen. Auf dem Energielabel der Trockner ist der Stromverbrauch noch bis 2024 für 160 Trocknungszyklen angegeben. Das heißt, Sie müssen den Wert durch 160 teilen, um den Stromverbrauch pro Trocknung zu ermitteln. Diesen multiplizieren Sie dann mit dem Strompreis, um die Kosten pro Trockendurchgang zu erhalten. Besitzen Sie einen Waschtrockner, wird der Stromverbrauch für 100 Zyklen angegeben. Entsprechend müssen Sie den Wert durch 100 teilen und dann mit dem Strompreis multiplizieren.