Stuttgart fordert klare Regeln: Das Deutschlandticket ist gut für Kunden und ein Risiko für Städte

Das Deutschlandticket bleibt trotz Preiserhöhung gefragt. Doch in der Region Stuttgart wie im übrigen Land monieren Kommunen einen bis heute fehlenden klaren Rechts- und Finanzrahmen.
Das Deutschlandticket bleibt trotz des zum 1. Januar von 58 auf 63 Euro gestiegenen Preises populär. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) liegt die Kündigungsquote trotz des merklichen Preissprungs im üblichen Rahmen. So sehr die Kunden das deutschlandweit gültige Nahverkehrsabo schätzen, so hart wird hinter den Kulissen um die Ausgestaltung des Angebots gerungen – auch in der Region Stuttgart.