Stuttgart fordert klare Regeln: Das Deutschlandticket ist gut für Kunden und ein Risiko für Städte

Das Deutschlandticket bleibt trotz Preiserhöhung gefragt. Doch in der Region Stuttgart wie im übrigen Land monieren Kommunen einen bis heute fehlenden klaren Rechts- und Finanzrahmen.

Das Deutschlandticket bleibt trotz des zum 1. Januar von 58 auf 63 Euro gestiegenen Preises populär. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) liegt die Kündigungsquote trotz des merklichen Preissprungs im üblichen Rahmen. So sehr die Kunden das deutschlandweit gültige Nahverkehrsabo schätzen, so hart wird hinter den Kulissen um die Ausgestaltung des Angebots gerungen – auch in der Region Stuttgart.

Die für Kommunen und Kreise unbefriedigende Situation ergibt sich aus der Historie des am 1. Mai 2023 eingeführten Angebotes. Laut dem sich aus dem Regionalisierungsgesetz ergebenden rechtlichen Rahmens sind es die Bundesländer, die das Ticket eingeführt haben. Weil es aber vielerorts die Städte und Landkreise sind, die den öffentlichen Nahverkehr organisieren, müssen die Bundesländer dafür sorgen, dass das Ticket von den Verkehrsunternehmen, die entweder im Besitz von Kommunen und Kreisen sind oder von ihnen beauftragt wurden, das Ticket auch anerkennen.

Doch an genau diesem sogenannten Anwendungsbefehl fehlt es in Baden-Württemberg auch fast drei Jahre nach der Einführung des Deutschlandtickets. Und damit haben die Auftraggeber in Rathäusern und Landratsämtern, den sogenannten Aufgabenträgern, auch keine finanzielle Sicherheit. Das bringt Kommunen und Kreise in die Bredouille. Die Schieflage hat zuletzt auch den Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratvorsitzender des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS), dem größten Verkehrsverbund in Baden-Württemberg, auf den Plan gerufen. Nopper wandte sich Ende November 2025 in Schreiben an Finanzminister Danyal Bayaz und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne).

Unter Hinweis auf die Mitte November auf Bundesebene beschlossene Fortführung des Deutschlandtickets und die gleichzeitig festgezurrten finanziellen Rahmenbedingungen, forderte Nopper Rechtssicherheit für Kommunen und Kreise. „Die derzeitige Konstruktion des Deutschlandtickets bringt für die kommunalen Aufgabenträger in der Region jedoch erhebliche Risiken mit sich“, schreibt Nopper, der etwa in seinem Einflussbereich zum 1. Januar 2026 wieder den Vorstand der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) hat anweisen müssen, das D-Ticket als gültigen Fahrschein zu akzeptieren.

Immer weniger Kunden im Nahverkehr besorgen sich ihre Tickets am Automaten. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Man gehe ins Risiko, moniert Nopper. „Die kommunalen Aufgabenträger im VVS übernehmen damit formal auch die Ausgleichsverpflichtung gegenüber den Verkehrsunternehmen. Gegenüber dem Land liegt unser Refinanzierungsanspruch lediglich in einer Förderrichtlinie mit hochkomplexem Antragsverfahren“, schreibt der VVS-Aufsichtsratsvorsitzende. Ihm ist auch ein Dorn im Auge, dass sich das Land Zeit mit der Rücküberweisung lasse. „Die Auszahlungen erfolgen regelmäßig mit erheblicher Verzögerung, sodass sich monatelange Vorfinanzierungsbedarfe zulasten der kommunalen Kassen ergeben“. Nopper fordert, die Probleme „unverzüglich – in jedem Fall noch in der laufenden Legislaturperiode des Landtags – anzugehen und den Anwendungsbefehl dem Parlament zur Beschlussfassung vorzulegen“.

Neue Regelung noch vor der Landtagswahl

Auf der Zielgerade der Amtszeit des aktuellen Landtags hat nun die parlamentarische Befassung begonnen. Unter dem sperrigen Titel „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs“ hat sich der baden-württembergische Landtag am Mittwoch in erster Lesung mit dem Thema befasst. Eine Beschlussfassung sei für 5. Februar vorgesehen, die neue Regelung solle noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten, so ein Sprecher von Landesverkehrsminister Winfried Hermann.