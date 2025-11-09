Aguada Fénix – ältester und größter Komplex der Maya

Kreuzförmige Kammern, Prozessionswege, farbige Symbole für die Himmelsrichtungen: Der größte und älteste Monumentalbau der Maya spiegelt ihre Kosmologie auf einzigartige Weise wider, wie neue Funde in der Mayastätte Aguada Fénix enthüllen.
Mehr als 2000 Jahre lang herrschten die Maya über weite Teile Mittelamerikas. Sie errichteten gewaltige Tempel und Monumentalbauten, nutzten komplexe astronomische Berechnungen und Kalender und konstruierten durchdachte Systeme zur Wasserversorgung ihrer Städte.