Jamie Lee Curtis hat in einem unverblümten Podcast-Auftritt mit den Mechanismen der Schönheitsindustrie abgerechnet - und freimütig erklärt, wie Menschen ihrer Meinung nach mit falschen Versprechen manipuliert werden.
Jamie Lee Curtis (67) spricht Klartext. Die Oscarpreisträgerin, die sich seit Jahrzehnten durch die US-Filmindustrie bewegt, hat in der aktuellen Folge des Podcasts "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" über Schönheitsideale, Schönheits-OPs sowie etwas gesprochen, das sie in Anlehnung an den ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower (1889-1969) den "kosmetisch-industriellen Komplex" nennt.