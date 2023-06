4 Die elfjährige Zoe lässt sich von einer Visagistin schminken, ihre Freundin Katie schaut zu. Foto: Oliver Willikonsky - Lichtgut

Stuttgart - Zwei Freundinnen im Alter von elf Jahren sprechen seit Wochen davon, dass sie es kaum erwarten können, die „Glow“, Deutschlands größte Publikumsmesse für Kosmetik, auf dem Stuttgarter Messegelände zu besuchen. Das also ist die Zielgruppe? Die Veranstalter erwarten an den beiden Messetagen rund 20 000 Besucher, die Eintrittskarten sind seit Monaten ausverkauft. Wenn dann am Samstagmorgen in regelmäßigen Abständen dort sehr viele Mädchen plötzlich sehr laut kreischen, dann ist schnell klar: Hier hat sich eine bekannte Youtuberin in die Menge gewagt. Das Treffen mit den Fans, die von den Stars meistens „Follower“ oder einfach „meine Community“ genannt werden, gehört zum Geschäftsmodell. So vermarkten sich die Kosmetikfirmen und natürlich auch die Social-Media-Stars.