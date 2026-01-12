Korsika: Ex-Nationalistenchef bei Beerdigung der Mutter erschossen

1 Der ehemalige Nationalistenchef wurde aus der Entfernung mit einem Schuss aus einer Langwaffe getötet. (Archivbild) Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/dpa

Tödliche Abrechnung wie in einem Mafia-Film: Auf Korsika wird ein Ex-Anführer der Nationalisten während der Beerdigung seiner Mutter erschossen. Schon 2008 entging die Insel-Größe einem Mordanschlag.











Link kopiert



Ajaccio - Auf Korsika ist der ehemalige Nationalistenchef Alain Orsoni bei der Beerdigung seiner Mutter erschossen worden. Der 71-Jährige sei am Nachmittag aus der Entfernung mit einem einzigen Schuss aus einer Langwaffe getötet worden, berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Es seien Ermittlungen wegen bandenmäßig organisierten Mordes eingeleitet worden. Orsoni, der auch Ex-Präsident des Fußballclubs AC Ajaccio war, war nach Medienberichten bereits 2008 einem Mordanschlag entkommen, während sein Bruder Guy 1983 erschossen wurde.