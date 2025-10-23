Korsika: Deutscher Tourist ertrinkt während Sturms in Fluss

Sturmböen, steigendes Wasser und ein fehlendes Warnsystem: Wie ein Familienausflug auf Korsika für eine deutsche Touristenfamilie zur Tragödie wird.
Bei einem Sturm ist ein deutscher Tourist auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika in einem Fluss vom steigenden Wasser mitgerissen worden und ertrunken. Während er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Fluss Fango nahe der Gemeinde Galeria beim Schwimmen war, sei der 45-Jährige vom schnellen Anstieg des Wassers überrascht worden, teilte die Feuerwehr mit.