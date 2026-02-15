Korruptionsvorwürfe: Ukrainischer Ex-Energieminister Haluschtschenko festgenommen

1 Der frühere Energieminister Haluschtschenko wollte unerlaubt die Ukraine verlassen. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Im vergangenen November flog eine Gruppe mutmaßlich bestechlicher Staatsdiener im ukrainischen Energiesektor auf. Ein Beschuldigter wollte das Land verlassen, doch das klappte nicht.











Kiew - Der wegen Korruptionsverdacht entlassene frühere ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko ist bei einer versuchten Ausreise aus dem Land festgenommen worden. Das teilten die für Korruptionsbekämpfung zuständigen Kiewer Behörden SAP und Nabu auf ihren Telegram-Kanälen mit. Die Ermittlungen in dem weit verzweigten Fall von Bestechlichkeit dauerten an.