Thorbjørn Jagland war nicht nur Ministerpräsident, sondern auch Generalsekretär des Europarates und Chef des Nobelkomitees. Die Epstein-Akten bringen den Norweger in Bedrängnis. Nahm er Geschenke an?
Oslo - In Norwegen wird nach den neuesten Veröffentlichungen im Fall Epstein gegen den Ex-Ministerpräsidenten und früheren Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland, ermittelt. Der Norweger wird der schweren Korruption verdächtigt, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. "Wir sind der Ansicht, dass es hinreichende Gründe für Ermittlungen gibt", sagte der Chef der norwegischen Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Pål K. Lønseth, demnach.