1 Die Ermittlungen bei Vonovia ziehen Kreise bis nach Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mitarbeiter des in Bochum ansässigen Vonovia-Konzern sollen bei der Auftragsvergabe gemauschelt haben. Die Spur führt auch zu einem Stuttgarter Konkurrenzunternehmen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum gegen mehrere Mitarbeiter von Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia haben auch in Stuttgart zu Hausdurchsuchungen geführt. Betroffen ist demnach neben Vonovia die GWG-Gruppe. „Wir können bestätigen, dass es sich bei dem in Süddeutschland ansässigen Wohnungsunternehmen um die GWG-Gruppe handelt“, heißt es in einer Mitteilung des Stuttgarter Unternehmens. Die GWG-Gruppe ist ein Tochterunternehmen der R + V Versicherungsgruppe und bewirtschaftet mehr als 15 000 Wohnungen. Fast 60 Prozent davon befinden sich in Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist 70 Jahre alt und im Land gut eingeführt.