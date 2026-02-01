Wegen kostenloser Business-Class-Flüge muss ein Spitzenbeamter der EU-Kommission seinen Hut nehmen. Das weckt Erinnerungen an das dunkle Kapitel von Katar-Gate.
In Brüssel bestätigt sich scheinbar erneut das Vorurteil, die EU sei ein Hort der Korruption. Der Grund: am Wochenende musste der Spitzenbeamte Henrik Hololei seinen Posten räumen. Ihm wird vorgeworfen, kostenlose Business-Class-Flüge mit Qatar Airways und teure Hotelaufenthalte angenommen zu haben. Das geschah offenbar in der Zeit zwischen 2016 und 2021, als der Este als Generaldirektor Verkehr und Mobilität das wichtige Luftfahrtabkommen der EU mit dem Emirat Katar verhandelte. Es sei in einem Disziplinarverfahren festgestellt worden, dass der Mitarbeiter gegen geltende Vorschriften verstoßen habe, sagte Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen am Freitag.