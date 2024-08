Korruption und Veruntreuung: Neue Festnahmen wegen Skandalen in Moskaus Militärapparat

Neue Festnahmen wegen Skandalen in Moskaus Militärapparat

1 Auch im militärischen Freizeitpark "Patriot" vor den Toren Moskaus sollen staatliche Gelder veruntreut worden sein, der Chef des riesigen Areals sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft. (Archivbild) Foto: Ulf Mauder/dpa

Die russische Militärführung wird seit Wochen von Finanzskandalen und Festnahmen erschüttert - mitten in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nun gibt es neue Haftbefehle.











Moskau - Die Serie der Festnahmen wegen Korruptions- und Betrugsskandalen beim russischen Militär reißt nicht ab. Wegen Annahme von Bestechungsgeldern in besonders großem Umfang sei der frühere Chef der Verwaltung für die Beschaffung unter anderem von Wäsche und chemischen Reinigungsmitteln für die Armee verhaftet worden, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit. Dem Offizier Wladimir Demtschik drohen bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Zuvor war auch der Direktor des Militärparks "Patriot" wegen Veruntreuung von Staatsgeldern festgenommen worden. In Haft sind bereits auch mehrere Armeegeneräle, darunter zwei Vizeverteidigungsminister.