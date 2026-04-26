Korrespondentendinner wird nachgeholt: Melania und Donald Trump nach Schüssen in Sicherheit

Beim Korrespondentendinner in Washington sind am Samstagabend Schüsse gefallen. US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania und Vizepräsident JD Vance wurden in Sicherheit gebracht. Ein Beamter wurde getroffen, der mutmaßliche Schütze festgenommen.
Dramatische Szenen am Samstagabend in der US-Hauptstadt: Beim traditionellen White House Correspondents' Dinner (Dt. Korrespondentendinner) im Washington Hilton war ein bewaffneter Mann auf einen Sicherheitskontrollpunkt zu gerannt und hatte mehrere Schüsse abgegeben. US-Präsident Donald Trump (79), First Lady Melania Trump (55) und Vizepräsident JD Vance (41) wurden umgehend vom Secret Service aus dem Saal eskortiert. Wenige Minuten zuvor hatte die Veranstaltung begonnen, an der laut "Tagesschau" rund 2.600 Gäste teilnahmen.