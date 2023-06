1 In Kornwestheim könnte ein Handwerker-Campus entstehen. Foto: imago images/Westend61

Kornwestheim - Das Gebäude, so schreibt es die FDP, könnte die Form des Buchstabens „U“ haben. Als bauliche Vergleiche bemühen die Kornwestheimer Liberalen zudem die Wagenhallen und das Stuttgarter Römerkastell. „Man könnte auf mehreren Etagen Mieteinheiten schaffen, eine Werkstatt im Erdgeschoss, Büro und Konferenzräume in Obergeschossen, im Zentrum eine gemeinsame Lagerhalle.“ Die Ideen stammen aus einem Antrag der Kornwestheimer FDP, den die Partei bereits im Herbst in die städtischen Haushaltsberatungen eingebracht hatte und der von der Stadtverwaltung zur weiteren Prüfung aufgenommen wurde. Was den Liberalen vorschwebt, ist nicht weniger als eine Art Innovationszentrum für Handwerker unter städtischer Federführung, als „Handwerker-Campus“ bezeichnen sie es.