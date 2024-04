1 Immer wieder gern gesehen: Der Feuerwehr-Nachwuchs bockt ein Auto auf. Foto: Peter Mann

Mit einer Leistungsschau hat die Kornwestheimer Feuerwehr ihr Können vorgeführt. Das ist zuweilen recht spektakulär.











Wie vermittelt man den Bürgern sein ganzes Können, wenn es glücklicherweise so selten zum Einsatz kommt und dann für nur wenige Menschen sichtbar wird? Die Feuerwehr in Kornwestheim hat sich für eine Leistungsschau entschieden. Am Samstag hat man den vielen Besuchern ein breites Spektrum des Könnens vorgeführt. Am Kimry-Platz gab es daher viel zu sehen und zu erleben. „Was macht denn die Feuerwehr eigentlich? Das wollten wir den Kornwestheimern einmal zeigen“, sagt dazu der Kommandant Matthias Häußler.