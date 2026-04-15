Kornwestheimer Spedition ERA: „Eine Riesen-Sauerei“ – Spediteur rechnet mit Dieselpreisen ab

Timo Conrad rechnet vor, wie seine Spedition die Preise der Mineralölkonzerne belasten. Die Dieselsteuer-Senkung hält er für wenig nachhaltig. Der Verband rechnet mit mehr Insolvenzen.
Seit 25 Jahren führt Timo Conrad die Geschäfte der Kornwestheimer Spedition ERA. Doch was er derzeit erlebt, macht ihn trotz aller Erfahrung wütend. „Die Mineralölkonzerne machen sich die Taschen voll“, sagt er mit Blick auf die aktuellen Dieselpreise, die trotz der 12-Uhr-Regelung noch bei mehr als 2,20 Euro pro Liter stehen – rund 50 Cent mehr als vor dem Beginn des Iran-Kriegs vor knapp sechs Wochen.