Kornwestheimer Sika Triathlon: Die Sportler sind des Lobes voll

Bei besten Bedingungen ist am Sonntag der 31. „Kornwestheimer Sika Triathlon“ mit Rekordbeteiligung über die Bühne gegangen. Einen Sonderapplaus gab es für Herbert Meier, dem mit 75 Jahren ältesten Teilnehmer.











Volle sechs Stunden dauert der traditionsreiche Wettkampf in der Salamander-Stadt für gewöhnlich. Dieses Jahr sogar ein bisschen länger, denn die Starterliste ist mit der Rekordzahl von 640 Teilnehmern „knallevoll“, wie Michael Beuerle am Zieleinlauf auf dem Marktplatz feststellt. Zur Mittagszeit, knapp zwei Stunden nach dem Startschuss im Alfred-Kercher-Bad, fühlt sich die 31. Auflage dieses Triathlons für das Urgestein des Wettkampfes wieder an „wie Surfen, denn es läuft super-gut“.