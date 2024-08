Kornwestheimer Partnerstädte: Neue Freunde in Italien und der Türkei – Baut Kornwestheim Netzwerk aus?

1 2022 unterzeichnete Ludwigsburgs Landrat Dietmar Allgaier (links) die offizielle Partnerschaftsurkunde mit der Region Bergamo. Die Verbindung könnte Vorbild für Kornwestheim sein. Foto: /privat

Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) prüft, ob zu den vier Städtepartnerschaften weitere hinzukommen sollen. Stadträte äußerten Wünsche in Richtung Italien und Türkei. Künftig sollen alle Partnerstädte zu einem Event in die Salamanderstadt eingeladen werden.











Soll Kornwestheim sich um eine weitere Städtepartnerschaft bemühen? Im Juli hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat jedenfalls den Antrag gestellt, eine Partnerschaft mit einer italienischen Stadt in die Wege zu leiten. Hintergrund sei die Partnerschaft des Landkreises mit der Region Bergamo sowie ein großes Bedürfnis in der Kornwestheimer Bürgerschaft. Kornwestheim unterhält Städtepartnerschaften mit dem französischen Villeneuve-Saint-Georges (seit 1960), dem englischen Eastleigh (seit 1978), Weißenfels in Sachsen-Anhalt (seit 1990) und dem russischen Kimry (seit 1991). Letztere ruht aber schon seit einigen Jahren. Schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine gab es keine offiziellen Kontakte mehr, da auf Einladungen keine Reaktion erfolgte.