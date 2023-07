11 Weihnachtskarte aus dem Jahre 2013, gestaltet von Dietwald Doblies. Foto:

Die Kornwestheimerin Ruth Kappel sammelt alles rund um das berühmte Salamander-Maskottchen. Sie hat Erstaunliches festgestellt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kornwestheim - Nein, der ganz große Weihnachtsfan scheint Lurchi nicht zu sein. 165-mal hat er seit dem Jahr 1937 Abenteuer durchleben dürfen, aber nur ein einziges hat den Salamander in die Weihnachtszeit entführt. Die Tierwelt ist (im Jahre 1986 und in der 87. Folge) wegen eines grässlichen Schneesturms in Not geraten. Die Familie Haselmaus und der Siebenschläfer müssen ob des Unwetters sogar ihre Wohnungen räumen. Eine Katastrophe bahnt sich an.