Kornwestheimer Footballer souverän: Bereit für den allerletzten Showdown

Auch wenn rechnerisch und theoretisch noch eine andere Konstellation möglich ist, haben sich die American Footballer der Cougars Kornwestheim mit dem überragenden 49:7-Erfolg gegen die Esslingen Racoons am Sonntag den zweiten Rang und damit den Relegationsplatz in der Landesliga Baden-Württemberg erkämpft. „Esslingen war ein dankbarer Gegner, um aus unserem Tief rauszukommen“, sagte Headcoach Andreas Geibel nach dem souveränen Aufritt bei den Racoons. Am vergangenen Wochenende hingen die Köpfe bei den Cougars noch tief nach der knappen Heimniederlage gegen den Topfavoriten aus Tübingen, der sich damit faktisch Platz eins und damit auch den Aufstieg in die Oberliga gesichert hat.

Die Tür in die nächste Etage ist aber auch für die Kornwestheimer noch nicht zu, denn als Tabellenzweiter wird das Team Ende September auf den Lokalrivalen aus Ludwigsburg zu zwei Relegationsspielen treffen. Davor steht am 14. September noch das Nachholspiel für die Cougars gegen Offenburg an.

Klassenunterschied spürbar

In Esslingen sahen die Zuschauer schon früh einen Klassenunterschied zwischen den beiden Formationen. Die abstiegsgefährdeten Esslinger starteten mit einem Eigentor in die Partie - die Cougars lagen bereits nach dem ersten Viertel mit 21:0 in Front. Johannes Köhler, Wennberg und Beutenmüller hatten drei Touchdowns erzielt. Die Racoons hingegen hatten keinen einzigen First Down erreicht und scheiterten an der starken Defense der Kornwestheimer.

Nach der klaren Führung war es für die Geibel-Truppe an der Zeit, neues zu testen und schon im Hinblick auf die beiden möglichen Relegationsspiele auch einige Spieler aufs Feld zu schicken, die sonst eher auf der Bank sitzen und endlich Spielpraxis bekommen sollten. Denn für den möglichen Showdown gegen Ludwigsburg werden alle Kräfte gebraucht. Trotz der Experimentierphase gelang den Cougars auch im zweiten Quarter ein 7:0 und nach der Pause erhöhten sie im dritten Viertel insgesamt auf 35:0.

Nur im letzten Spielabschnitt gelang den ansonsten überforderten Esslingern dann doch noch sieben Zähler, aber auch die Kornwestheimer erhöhten noch zum 49:7-Endstand – immer angetrieben von Quarterback Carlos Verduzco, der ebenfalls einen ansprechenden Auftritt zeigte.

Kurzurlaub vor den Aufstiegsspielen

Die effektive Offensive, die von Daniel Sassmann betreut wird und die stabile Defense unter der Leitung von Alex Bruder, trugen gleichermaßen zu diesem beeindruckenden Ergebnis bei. „Diesen Matchball haben wir anders als gegen Tübingen genutzt. Das war auch gut für die Moral der Mannschaft“, sagt Andreas Geibel.

Nach diesem starken Auftritt haben sich die Mannschaft und das Trainerteam jetzt einen zweiwöchigen Kurzurlaub verdient, ehe man mit Mut, Energie und Zuversicht das Saisonfinale mit dem letzten Duell gegen Offenburg und dann die beiden Relegationsspiele angehen wird.