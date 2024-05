1 Für die Kornwestheimer Feuerwehr steht fest: VfB-Kicker Deniz Undav gehört in den EM-Kader. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto/IMAGO/Markus Ulmer

Geht es nach dem Kornwestheimer Feuerwehrkommandanten Matthias Häußler ist VfB-Stürmer Deniz Undav bei der Europameisterschaft dabei. Mit einem Nominierungsvideo gelang der Wehr ein Scherz, den sich auch ein Handball-Bundesligist erlaubte.











Wenn die Nominierungen von Fußballnationalspielern von Bäckern oder Altenpfleger verkündet werden, scheint vieles möglich. Dieses Mal wird der Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft scheibchenweise und teils sehr skurril bekannt gegeben. Und so überraschte es kaum, als die Kornwestheimer Feuerwehr am Mittwoch auf Instagram ein Video postete, in dem Kommandant Matthias Häußler die Nominierung von VfB-Stuttgart-Stürmer Deniz Undav bekanntgab.