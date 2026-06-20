In den Ausschüssen war die Tendenz klar: Die Förderung soll wegen der Haushaltslage eingestellt werden. Der Kornwestheimer Gemeinderat stellte sich jetzt doch noch hinter das Programm.
Das kam unerwartet – ganz besonders für den Kornwestheimer Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Der Gemeinderat sollte am Donnerstag über den Nachtragshaushalt abstimmen. In den Ausschüssen war bereits alles vorberaten worden, die Empfehlungen waren eindeutig. In einem Punkt folgte dann aber die Kehrtwende: Das Förderprogramm „Wir stärken Klima“, das auf einen Antrag der CDU hin eingestellt werden sollte, soll nun doch erhalten bleiben – mit einer denkbar knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen.