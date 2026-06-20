In den Ausschüssen war die Tendenz klar: Die Förderung soll wegen der Haushaltslage eingestellt werden. Der Kornwestheimer Gemeinderat stellte sich jetzt doch noch hinter das Programm.

Das kam unerwartet – ganz besonders für den Kornwestheimer Oberbürgermeister Nico Lauxmann. Der Gemeinderat sollte am Donnerstag über den Nachtragshaushalt abstimmen. In den Ausschüssen war bereits alles vorberaten worden, die Empfehlungen waren eindeutig. In einem Punkt folgte dann aber die Kehrtwende: Das Förderprogramm „Wir stärken Klima“, das auf einen Antrag der CDU hin eingestellt werden sollte, soll nun doch erhalten bleiben – mit einer denkbar knappen Mehrheit von 13 zu 12 Stimmen.

„Ganz begeistert bin ich nicht“, stellte der OB klar und warf den betreffenden Ratsleuten, wenn auch etwas augenzwinkernd, einen „bösen Blick“ zu, wie er es formulierte. Denn die Haushaltslage in Kornwestheim ist derzeit mehr als schwierig. Aufgrund von Einbrüchen in der Gewerbesteuer fehlen aktuell der Stadt um die acht Millionen Euro, weshalb im März eine Haushaltssperre verhängt wurde.

Alternative Einsparungen müssen jetzt gefunden werden

Die von der CDU beantragte und von den Ausschüssen zunächst empfohlene Einstellung des Förderprogramms sollte allein 2026 um die 50.000 Euro einsparen. Das neue Votum bedeutet für die Verwaltung im Folgenden nicht nur einen Mehraufwand. Die Befürworter des Programms wurden außerdem dazu angehalten, Vorschläge zu alternativen Einsparungen einzubringen.

Dank des Förderprogramms konnten bislang Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kornwestheim für Projekte, die dem Klimaschutz dienen, finanzielle Unterstützung bekommen. Dazu zählten unter anderem Solaranlagen für den Balkon oder die Anschaffung von privaten E-Ladestationen oder E-Lastenrädern. Mit der Haushaltssperre im März wurde den Antragstellern, die sich danach erst gemeldet hatten, mitgeteilt, dass ihr Projekt vielleicht nicht mehr berücksichtigt werden kann.

Fürsprecher für das Programm fanden sich zunächst vor allem in der SPD, die sich geschlossen dafür einsetzte, dass ausgerechnet am Klimaschutz nicht gespart werden dürfe. Die Temperaturen von über 30 Grad mitten im Juni, die die Ratssitzung wenig angenehm gestalteten, sprachen in ihren Augen noch mehr dafür.

Die meisten anderen, selbst die Grünen, hatten zunächst den Antrag der CDU unterstützt. Letztlich stellten sich aber nicht nur die Freien Wähler/Bündnis Vielfalt geschlossen hinter die SPD, auch große Teile der Grünen wollten das Förderprogramm erhalten. „Ich denke, dass wir uns das leisten können“, fand Wolfgang Kühn (FW) – und stellte direkt eine große Zahl an Einsparvorschlägen in Aussicht.