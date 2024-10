Kornwestheim und Ludwigsburg: Mehr Menschen nutzen Carsharing – Neue Stationen sind geplant

1 Die Station in Kornwestheim soll nicht die einzige bleiben. Foto: Frank Ruppert

Das Carsharing-Unternehmen „stadtmobil“ will ganz in der Nähe der aktuellen Station in Kornwestheim eine weitere errichten. Auch in Ludwigsburg kommen neue Stationen hinzu, weil der Bedarf steigt. Dennoch ist das Angebot im Kreis noch nicht profitabel.











In Kornwestheim gibt es bald einen weiteren Carsharing-Standort. Das Stuttgarter Unternehmen „stadtmobil carsharing AG“ will in der südlichen Eastleighstraße einen weiteren Platz für ihre Autos einrichten. Der Anbieter bewirtschaftet seit 2019 am Bahnhof eine Station mit drei Stellplätzen/Fahrzeugen. „Der Standort Kornwestheim hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt“, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage als Begründung mit. Kreisweit seien die Kundenzahlen von 2022 auf 2023 um 27 Prozent angewachsen, in Kornwestheim sogar um 34 Prozent.