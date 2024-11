1 Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter in Kornwestheim beobachtet haben (Symbolbild). Foto: IMAGO/teamwork/IMAGO/Achim Duwentäster

Schäden an der Motorhaube und der Windschutzscheibe: Unbekannte haben in Kornwestheim in der Nacht auf Sonntag ein Auto beworfen.











Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Kornwestheim ein fahrendes Fahrzeug mit einem Gegenstand beworfen. Das teilte die Polizei mit. Laut dem Bericht ereignete sich der Vorfall gegen zwei Uhr morgens.

Die Täter sollen das Auto an der Einmündung der Enzstraße in die Neckarstraße beworfen und dabei die Windschutzscheibe und die Motorhaube beschädigt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Lesen Sie auch Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der 07154 /1313 0 oder per E-Mail bei der Wache in Kornwestheim zu melden.