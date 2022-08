1 Zu seinem 90. Geburtstag traf sich Albrecht Egerer zum Interview mit unserer Zeitung. Foto: Peter Meuer (Archiv)

Der Gründer und langjährige Erste Vorsitzende des Kunstvereins ist im Alter von 94 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben.















Die Stadt Kornwestheim trauert um Albrecht Egerer. Wie jetzt bekannt wurde, ist er am 16. August im Alter von 94 Jahren nach kurzer, aber schwerer Krankheit gestorben. Der Gründer und langjährige Erste Vorsitzende des Kornwestheimer Kunstvereins hat in der Stadt und darüber hinaus Spuren hinterlassen.

Geboren in Stuttgart, war Albrecht Egerer mehr als 40 Jahre in Kornwestheim heimisch. Seine berufliche Leidenschaft, die sich schon früh zeigte, galt den Finanzen. Nach seinem Abitur in Ludwigsburg absolvierte er eine Ausbildung bei einer Bank. Im Anschluss studierte er Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft, schloss sein Studium mit dem zweiten juristischen Staatsexamen ab. 1968 wurde er als Regierungsdirektor und Referent für das Sparkassenwesen in das Innenministerium Baden-Württemberg berufen. Hauptamtlich war er zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Landesgirokasse Stuttgart tätig.

Stadt in kultureller und sozialer Hinsicht geprägt

Auch beim Ehrenamt tat sich Albrecht Egerer hervor. Er prägte Kornwestheim in kultureller Hinsicht. Bereits 2008 sprach sich Egerer, dem auch die Literatur am Herzen lag, dafür aus, das Kulturzentrum und die Stadtbücherei zu verbinden. Für sein soziales Engagement wurde er in der Stadt ebenfalls sehr geschätzt. Für seine vielfältigen Verdienste um das Gemeinwohl hat Albrecht Egerer im Jahr 1988 das Bundesverdienstkreuz am Bande und zehn Jahre später das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Auch die Verwaltung und der Gemeinderat Kornwestheims trauern um den Verstorbenen, heißt es im Nachruf der Stadt. „Herrn Egerer zeichnete sein ausgesprochen hohes Kunstverständnis aus. Es war ihm immer ein Anliegen, die Kunst auch in die breite Bevölkerungsschicht zu tragen“, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck . Er sei ein Fürsprecher der künstlerischen Bildung gewesen.