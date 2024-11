Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim erreichen in einem einem Duell ein 27:26 bei der SG BBM Bietigheim.

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim holten sich am Samstagabend bei der SG BBM Bietigheim einen umkämpften 27:26-Sieg. Bereits in der ersten Hälfte konnten sich die Kornwestheimerinnen nach einem fehlerbehafteten Start ins Derby mit 14:12 einen kleinen Vorsprung von zwei Toren erarbeiten.

Zu Beginn hatten die Lurchis mal wieder nicht im Verbund in der Abwehr gearbeitet und sich dadurch im Angriff zu hastig gezeigt. Die ersten Treffer landeten demzufolge die Gastgeberinnen. Trainerin Cornelia Dorschner stellte um und erinnerte die Mannschaft an ihr Können. Zunehmend stand die Defensive nun besser und schon ging es auch im Angriff deutlich voran. „Sobald unsere Abwehr funktioniert, klappt auch der Angriff“, erklärt die Trainerin. Nach zehn Minuten hatten die Lurchis den 4:4-Gleichstand erreicht. Nach einer Viertelstunde betrug der Vorsprung zwei Tore, ihn nahmen die Spielerinnen aus der Salamanderstadt dann auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit blieb die Begegnung sehr eng und umkämpft. Die Teams schenkten sich nichts. Der SVK ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte geduldig Tore heraus. Bietigheim kam mehrfach auf einen Treffer heran, der Ausgleich gelang aber nicht. Die Kornwestheimerinnen gaben alles, auch wenn sie gegen Ende sichtlich mit den eigenen Kräften kämpften. Der Einsatz lohnte sich. Die Dorschner-Sieben sicherte sich mit einer starken Abwehrarbeit das 27:26. Mit 14 Treffern erzielte Bengisu Duman über die Hälfte aller Lurchi-Tore. „Eine super starke Leistung“, lobt Dorschner.