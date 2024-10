Kornwestheim: Selbst die Pflanzen fehlen: Gärtchen in der Kochstraße verwüstet

1 Die Unbekannten nahmen auch einen Lavendel mit. (Symbolbild) Foto: dpa/Rafael Martín

Pflanzen, Deko, Insektenhotels: Unbekannte haben aus einem Gärtchen in der Kochstraße in Kornwestheim alles mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest war.











Ein Ehepaar engagiert sich in Kornwestheim, um der Nachbarschaft eine kleine Freude zu machen – und Unbekannte zerstören das Werk einfach. Was in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kochstraße passiert ist, lässt selbst die Polizei in ihrer Pressemeldung emotionale Worten wählen: „Der Besitzer und dessen Frau hegten und pflegten das Grundstück mit viel Engagement.“