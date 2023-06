1 „Kornwestheim rockt“ und seine Besucher: Fremdalkohol stellt den Veranstalter vor Probleme. Foto: Peter Meuer (Archiv)

„Kornwestheim rockt“-Veranstalter Johannes Leichtle ärgert sich über Gäste, die ihre Getränke in Massen selbst mitbringen, anstatt sich auf dem Marktplatz vor Ort zu verpflegen. Das gefährde die Konzertreihe, sagt er.









Das Programm ist fix, die Bühne bald auch an Ort und Stelle – den kommenden Konzerten bei „Kornwestheim rockt“ auf dem Marktplatz vor dem K steht nicht mehr viel im Wege. An fünf Dienstagen in den Sommerferien tritt je eine Tribute-Band auf. In diesem Jahr bieten die Gruppen Hits von Größen dar wie Robbie Williams, der Heavy-Metal-Legende Iron Maiden, Tina Turner, Reggae-Ikone Bob Marley und U2.