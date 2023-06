1 Die „Brothers In Arms“ spielten Klassiker der „Dire Straits“. Foto: Simon Granville

Bei „Kornwestheim rockt“ herrschte rund um den Marktplatz wieder eine entspannte Sommerstimmung. Allerdings trübte eine Sache die Laune des Veranstalters ein bisschen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Kornwestheimer Marktplatz war am Dienstagabend brechend voll. Es wurde gegessen, getrunken, gelacht und vor allem fleißig zur Musik gewippt und gesungen. Einige Leute chillten etwas abseits im Stadtpark, sogar auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor dem Rathaus oder wenige Meter weiter an einer gemütlichen Ecke. Überraschend für einige Besucher: die Polizei, die zeitweise vor dem Gelände präsent war. Doch alles war in bester Ordnung. Es war lediglich ein ständiges Kommen und Gehen, auch wenn bis kurz vor Konzertschluss um 22 Uhr natürlich deutlich weniger Leute gehen als kommen.