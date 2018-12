Kornwestheim Leben fürs Selfie riskiert – Personen klettert auf Zug

Von red/ dpa/ lsw 17. Dezember 2018 - 18:09 Uhr

Die Polizei wurde von einem Bahn-Mitarbeiter alarmiert, der die beiden auf dem Zugwaggon entdeckte (Symbolbild). Foto: dpa

Für einen besonderen Schnappschuss riskieren eine 20-Jährige und ein 24-Jähriger in Kornwestheim ihr Leben. Sie klettern auf einen abgestellten Zugwaggon.

Kornwestheim - Für einen Schnappschuss mit dem Handy sind eine 20-Jährige und ein 24-Jähriger in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) auf einen abgestellten Zugwaggon geklettert. Sie hätten sich in Lebensgefahr begeben, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Ein Bahn-Mitarbeiter beobachtete die beiden am Montag auf dem Rangierbahnhof und rief die Polizei. Ihnen droht wegen unbefugten Aufenthalts auf den Gleisen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Polizei warnt vor Selfies auf Bahngleisen und Zügen

„Besonders bei Jugendlichen gehören Fotos mit öffentlichen Freundes- und Liebesbekundungen in den sozialen Netzwerken mittlerweile zum Alltag“, teilten die Beamten mit. Nachdrücklich warnte die Polizei in diesem Zusammenhang davor, Selfies auf Bahnschienen zu machen.

Züge näherten sich fast lautlos, hieß es. Selbst bei Geschwindigkeiten von mehr 200 Stundenkilometern sei ein elektrisch betriebener Zug erst zu hören, wenn er vorbeifahre.