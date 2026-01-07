Kornwestheim: Kürzungen, Wirtschaftssorgen und Geflüchtete – OB schwört auf hartes 2026 ein

Kornwestheims OB Nico Lauxmann verrät im Gespräch, warum 2026 für die Stadt herausfordernd wird, in welchem Bereich er nicht sparen will und welche Baustelle früher fertig wird.
Trotz Rücklagen von 100 Millionen Euro muss Kornwestheim sparen. Obwohl die Stadt keine Asylbewerber mehr aufnehmen muss, braucht es zusätzlichen Raum für Geflüchtete. Und trotz der Wichtigkeit von Investitionen in Bildung wird der Bau einer Grundschule verschoben. Wie er mit diesen Widersprüchen umgeht, verrät Oberbürgermeister Nico Lauxmann im Gespräch.