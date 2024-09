Kornwestheim: Kornwestheim erhält Förderung für Güterbahnhofstraße

Die Güterbahnhofstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist seit langem ein Problemfall. Obwohl sie Teil der Innenstadt ist, lädt sie nicht zum Verweilen ein. Das soll sich nun endlich ändern. Da könnten nun bewilligte Fördermittel helfen.

Im Februar gab es zuletzt eine Bürgerbeteiligung dazu, wie die Güterbahnhofstraße attraktiver gemacht werden kann. Nun steht zumindest schon einmal fest, dass die Stadt Kornwestheim für das Projekt „Neugestaltung der Güterbahnhofstraße“ eine Million Euro an Fördermitteln vom Land bekommen, genauer gesagt vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen.

Damit nimmt das Projekt, dass schon seit den 1990er-Jahren immer wieder Thema in Kornwestheim ist nun vielleicht Fahrt auf. Bei der Veranstaltung im Februar war sich ein Großteil der Bürger einig, dass etwas getan werden müsste, um die 150 Meter lange Straße in der Innenstadt ansehnlicher zu machen.

Einhellig war damals aber auch das Misstrauen gegen die Verwaltung, ob denn den Worten auch Taten folgen würden. Zu oft sei schon diskutiert worden und dann wieder nichts geschehen. Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler sagte damals, dass diesmal wirklich etwas getan werden soll. Die Stadt habe auch schon 1,5 Millionen Euro für Maßnahmen bereitgestellt. Nun also auch die Fördermittelzusage vom Land für das Projekt.

Innenstadt soll attraktiver werden

Viel Verbesserungswürdig: Im Februar waren Bürger aufgerufen ihre Vorschläge für die Güterbahnhofstraße mitzuteilen. Foto: Simon Granville

Die große Frage bleibt aber weiterhin, was genau getan werden soll. In welchem Umfang ist man bereit, die Autoanzahl in der Straße zu verringern und welche Maßnahmen führen nachhaltig zu einer Verbesserung der Situation vor Ort. Bei der Februar-Veranstaltung erinnerten Bürger auch daran, dass die Bahnhofstraße durch die Maßnahmen zur Verbesserung nicht unbedingt belebt werden konnte.

Zum größeren Themenkomplex „Zentrale Innenstadt“ soll es am 17. September eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik in der Stadt geben. Wenige Tage später hat sich die zuständige Landesministerin Nicole Razavi für einen Besuch in der Innenstadt angekündigt.