Kornwestheim Kaninchen aus Garten gestohlen

Von red/pho 16. April 2018 - 14:33 Uhr

Ein Dieb hat zwei Zwergkaninchen in Kornwestheim gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Unbekannter stiehlt zwei Zwergkaninchen aus einem Garten in Kornwestheim. Ein drittes Tier stirbt vor Aufregung.

Kornwestheim - Auf drei Zwergkaninchen hat es wohl ein bislang unbekannter Täter abgesehen gehabt, der in der Nacht zum Sonntag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zu schlug. Schockiert nahmen die Besitzer in der Straße „Im Wiesengrund“ um 8 Uhr wahr, dass hinter dem Wohnhaus die Stalltür vom Hasenstall offen stand. Zwei Fellnasen waren spurlos verschwunden und eines der Tiere lag tot in einer Ecke. Die Polizei vermutet, dass ein Kaninchen zunächst vor dem Täter davon hoppeln konnte, er dieses dann doch im Garten einfangen konnte, während ein anderes mutmaßlich vor lauter Aufregung noch im Stall verstarb.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Bei den gestohlenen Zwergkaninchen im Wert von etwa 100 Euro, hat eines der Tiere ein braunes und das andere ein weißes Fell. Ob ein Zusammenhang zum Zwergkaninchendiebstahl in Winzerhausen bei Großbottwar besteht wird derzeit ermittelt. Die Polizei Kornwestheim, Telefonnummer 07154/1313-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.