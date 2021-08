1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Bei einem Wohnungseinbruch in Kornwestheim erbeutet ein Dieb zwei Spielekonsolen und Bargeld. Auch Zubehör lässt er mitgehen.















Kornwestheim - Ein Unbekannter hat laut Polizei am Sonntag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr Spielekonsolen und Bargeld bei einem Einbruch Wohnung in der Neuffenstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) erbeutet.

Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Der Einbrecher hebelte demnach die Wohnungstür auf und stahl zwei Spielekonsolen samt Zubehör sowie zwei Spardosen, heißt es im Polizeibericht. Der Wert der Beute dürfte sich demnach auf etwa 1.600 Euro belaufen.

Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07154/131 30 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.