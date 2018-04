Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg Ein Toter bei Feuer in Wohnhaus

Von red/dpa 26. April 2018 - 20:12 Uhr

In einem Wohnhaus in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.





Kornwestheim - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie Polizei und Stadt mitteilten, hatten sich die Flammen wohl über das hölzerne Treppenhaus bis zum Dach ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar.

Um wen es sich bei dem Toten handelte, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen. Von den fünf dort gemeldeten Bewohnern konnten sich den Angaben zufolge zwei Frauen selbst ins Freie retten, ein weiterer Bewohner war nicht zuhause. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Da es nicht betreten werden kann, war die Suche nach weiteren Menschen im Gebäude am Abend noch nicht abgeschlossen.

Das Feuer griff demnach auf das Dach eines Nachbargebäudes über, das durch das Löschwasser vorübergehend nicht mehr bewohnbar war. Die Stadtverwaltung kümmert sich nach eigenen Angaben um die Unterbringung der Menschen, die nicht mehr in ihre Wohnungen zurück können.