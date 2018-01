Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg Betrunkener fällt ins Gleisbett

Von red 15. Januar 2018 - 14:48 Uhr

Ein betrunkener Mann war auf die Gleise gefallen (Symbolbild). Foto: dpa

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 28-jähriger Mann am Bahnhof in Kornwestheim unterwegs. Er ist so betrunken, dass er ins Gleisbett fällt.

Kornwestheim - Ein 28-Jähriger hat den Lokführer einer S-Bahn der Linie S5 am Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr im Bahnhof Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zu einer Schnellbremsung gezwungen.

Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann in den Gleisbereich, weil er so betrunken war. Reisende, die den Vorfall auf Gleis 3 beobachteten, machten den Lokführer der einfahrenden S-Bahn in Richtung Stuttgart mit Handzeichen auf den 28-Jährigen aufmerksam.

Die Zeugen halfen dem betrunkenen Mann aus dem Gleis heraus. Bundespolizisten nahmen den mit etwa 2,8 Promille alkoholisierten Mann mit auf das Revier. Er wurde durch den Vorfall offenbar nicht verletzt und konnte nach einer ärztlichen Untersuchung gegen 11.30 Uhr durch seine Eltern abgeholt werden. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.