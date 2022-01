1 Der Hund biss die 22-Jährige. (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop/1stGallery via www.imago-images.de

Eine 22-Jährige geht mit ihrem Hund in Kornwestheim Gassi, als ein anderer Hund auftaucht und das Tier der 22-Jährigen angreift. Die junge Frau geht dazwischen und wird gebissen. Der fremde Hundehalter macht sich mit seinem Tier aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.















Kornwestheim - Eine 22 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Hund gebissen und verletzt worden, nachdem dieser den Hund der jungen Frau attackiert hatte. Der unbekannte Halter des angreifenden Hundes machte sich samt seinem Tier aus dem Staub, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, ging die junge Frau in der Theodor-Heuss-Straße mit ihrem Vierbeiner spazieren und befand sich gegen 16.20 Uhr im Bereich des Parkplatzes einer Realschule, als ihr der unbekannte Hund, der an einer Schleppleine geführt wurde, bellend entgegengerannt kam. Plötzlich fiel dieser über den Hund der 22-Jährigen her und biss ihn. Die junge Frau ging dazwischen und versuchte ihren Hund zu schützen, indem sie das fremde Tier mit ihrem Knie zur Seite schob. Dabei biss der fremde Hund die Frau.

Der unbekannte Hundehalter machte sich danach mitsamt seinem Tier aus dem Staub. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen zwischen 40 und 50 Jahre alter Mann handeln, der eine rote Winterjacke mit Kapuze und eine schwarze Hose trug. Der Hund der 22-Jährigen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07141/18-9 um Zeugenhinweise.