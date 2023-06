1 Die Frau war für die Polizei keine Unbekannte. (Symbolbild) Foto: Imago//K. Schmitt

Eine 40-Jährige hat die Polizei am Donnerstagabend in Kornwestheim ziemlich auf Trab gehalten, indem sie gleich drei Einsätze auslöste. Los ging der Reigen als die Frau Gegenstände – die ihr immerhin selbst gehörten – in der Badstraße herumwarf. Gegen 20.20 Uhr gingen dann Anrufe ein, weil sie sich auf ihrem Balkon lautstark mit einer anderen Person stritt. Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei dann erneut alarmiert: Eine Frau schreie in der Bahnhofstraße herum und laufe immer wieder vor fahrende Autos. Vor Ort trafen die Beamten erneut auf die 40-Jährige, die stark betrunken war und sich zudem wohl in einem Ausnahmezustand befand.