Kornwestheim Falscher Polizist versucht Handy zu stehlen

Von red 09. Januar 2018 - 15:30 Uhr

Die Polizei konnte den falschen Polizisten festnehmen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 33-Jähriger gibt sich in Kornwestheim als Polizist aus und will einen 22-Jährigen kontrollieren. Als dieser misstrauisch wird, greift der 33-Jährige ihn an.

Ludwigsburg - Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Sonntagabend gegen 20.55 Uhr in der Bahnhofstraße im Bereich der Bahnhofsunterführung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen.

Wie die Polizei berichtet, gab sich ein 33-jähriger Mann als Polizist aus und sprach einen 22-Jährigen an, den er einer Personenkontrolle unterziehen wollte. Dieser wurde misstrauisch und verlangte den Dienstausweis. Nachdem der 33-Jährige dieser Aufforderung nicht nachgekommen war und den jungen Mann weiterhin nicht in Ruhe gelassen hatte, versuchte er aus der Hosentasche des 22-Jährigen sein Handy herauszuziehen.

Zeuge alarmierte die Polizei

Während sich der 22-Jährige daraufhin zur Wehr gesetzt hatte, verpasste ihm der vermeintliche Polizeibeamte einen Faustschlag ins Gesicht. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Dabei gelang es dem Jüngeren, den Angreifer in den Schwitzkasten zu nehmen. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die nahm den 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Kornwestheim.

Der Mann wird sich laut Polizei nicht nur wegen versuchtem Raub, sondern auch wegen Amtsanmaßung und Körperverletzung verantworten müssen. Nach Erlass eines Haftbefehls wurde der 33-Jährige ins Gefängnis eingewiesen.