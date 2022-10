Erstaufnahme in Kornwestheim Große Chance für sozialen Wohnungsbau?

In Kornwestheim soll die erste Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Kreis Ludwigsburg entstehen. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat darüber, ob die Stadt den Vertrag mit dem Land eingeht. Doch was bedeutet das Ganze eigentlich für die Stadt?