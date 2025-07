E-Scooter-Fahrerin fährt 10-jährigen Jungen an und flüchtet

In Kornwestheim wurde ein Kind bei einem Unfall mit einem E-Scooter leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und einen Radfahrer, der dem Jungen aufhalf.











Link kopiert



Am Freitag, 25 Juli ereignete sich gegen 20 Uhr in der Hornbergstraße in Kornwestheim auf Höhe der Einmündung Schafbergstraße ein Unfall.