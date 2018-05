Verkehr auf der Schiene in Kornwestheim Der Rangierbahnhof erhält ein Autoterminal

Von Peter Meuer 05. Mai 2018 - 09:09 Uhr

Robert Prager leitet den Güterbahnhof seit April 2017. Foto: Peter Meuer

Im Interview spricht Robert Prager über sein erstes Jahr als Leiter des Rangierbahnhofs in Kornwestheim und die Zukunft des Güterverkehrs in der Region.

Kornwestheim -

Mehr zum Thema

Robert Prager ist seit gut einem Jahr der DB-Cargo-Standortleiter in Kornwestheim. Im Interview blickt der 59-Jährige auf seine Anfänge als Chef des zweitgrößten baden-württembergischen Rangierbahnhofs zurück. Seine ersten zwölf Monate standen im Zeichen von Mitarbeiternot, Streckensperrungen und dem Besuch des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann.

Herr Prager, Sie sind nun genau ein Jahr Standortleiter von DB Cargo in Kornwestheim. Wie haben Sie Ihre ersten zwölf Monate erlebt?

Es war aufregend. Ich bin nach Kornwestheim gekommen und kannte keinen Mitarbeiter, keinen Geschäftspartner, keinen Kunden. Auch geografisch musste ich noch eine ganze Menge dazulernen. Ja, ich weiß wo Baden-Württemberg liegt, ich wusste auch, wo Kornwestheim liegt (lacht). Aber wir haben auch viele Betriebsstellen drumherum, die musste ich erst einmal kennenlernen.

Was waren Ihre drängendsten Aufgaben in Kornwestheim?

Ich habe hier als neuer Standortleiter im Rahmen einer Neuorganisation von DB Cargo angefangen. Dabei wurden in Deutschland drei sogenannte Cargo-Management-Regionen gebildet. Wir in Kornwestheim gehören samt der uns angeschlossenen Betriebsstellen zur Region West, die ein Gebiet von unterhalb Osnabrücks bis zum Bodensee umfasst. Eine meiner ersten Aufgaben war es, diese Neuorganisation über die Bühne zu bringen. Dabei wurde beispielsweise der Standort Ulm nach Kornwestheim integriert – die Aufgaben und die Personalverantwortung. Das ist gut gelungen. Ein weiteres Thema 2017: Wir haben wichtige Mitarbeiter verloren, in der Verwaltung, auch draußen in der Operative. Glücklicherweise konnten wir die Positionen zum Teil schon wiederbesetzen.

Wo ist die Personalnot besonders groß?

Wir brauchen schlicht Leute, die die Züge fahren, also Triebfahrzeugführer. Auch bin ich gerade wieder dabei, im Overhead Führungskräfte zu gewinnen. Und: Ich suche nach Technikern und Rangierern. Wir suchen übrigens nach Personal in einem sehr schwierigen Umfeld. Hier gibt es viele alternative Arbeitgeber, gerade in der Autobranche und in der Zulieferindustrie. Da wird es dann schwierig für mich, Mitarbeiter zu gewinnen oder auch zu halten. Darf ich einen Hinweis hinterlegen? -

Nur zu.

Wir sind als DB Cargo ein attraktives Unternehmen und haben schon einiges zu bieten: Tarifliche Löhne, Zahlung von Zulagen, 30 Urlaubstage, individuelle Arbeitszeitmodelle und gute betriebliche Sozialeinrichtungen. Betriebsbedingte Kündigungen gibt es bei der Deutschen Bahn ebenfalls nicht.