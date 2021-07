1 Die Polizeibeamten konnten den Flüchtigen wenig später ausfindig machen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Fahrerflucht ist nie eine gute Idee – doch erst recht nicht vor einem Polizeirevier. Das musste am Mittwoch auch ein BMW-Fahrer in Kornwestheim erfahren.

Kornwestheim - Am Mittwochnachmittag haben Polizeibeamte eine Fahrerflucht vor dem Polizeirevier in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) beobachtet.

Gegen 15.45 Uhr hörten die Beamten nach eigenen Angaben einen lauten Knall und schauten aus dem Fenster ihres Büros. Dort erkannten sie in der Rechbergstraße einen BMW, der gerade ausparken wollte und dabei augenscheinlich auf einen dahinter abgestellten Citroen auffuhr.

Als dieser weiterfahren wollte, rannten die Polizeibeamten sofort nach draußen – der BMW war aber schon weg. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Beamten begannen mit der Suche und konnten den Flüchtigen wenig später in Ludwigsburg ausfindig machen. An dem Citroen war ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.