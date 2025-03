Internationales Flair auf dem Kornwestheimer Holzgrundplatz: Die „Street Food Fiesta“ macht wieder Station in der Salamanderstadt. Die Betreiber müssen sich an eine wichtige Regel halten.

„Kornwestheim blüht auf“ verhießen schon seit einigen Tagen Plakate überall in der Stadt. Angesichts niedriger Temperaturen ist die echte Zahl der Frühlingsblüher in Hausgärten noch nicht hoch. Anders jedoch an den Verkaufsständen rund um den Holzgrundplatz.

Die Buden werden flankiert von beinahe mannshohen Tulpen mit prallen Blüten in leuchtenden Farben. „Sie kommen von der gleichen Mannheimer Firma, die auch die Beleuchtung beim Weihnachtsmarkt geliefert hat“, berichtet Eyleen Erlenmaier vom Kornwestheimer Stadtmarketing. Vierzehn Stände mit Marktbeschickern aus der näheren Umgebung seien es in diesem Jahr. An den Buden wird Jahreszeitliches wie Oster-Deko, aber auch Marmelade, Likör, Schmuck oder Seifen zum Verkauf angeboten.

Nur echtes, frisch zubereitetes Streetfood erlaubt

Mit von der Partie beim Rundgang über den Platz mit Eyleen Erlenmaier und Oberbürgermeister Nico Lauxmann ist Tom Sanchez, der Veranstalter der „Street Food Fiesta“. Für ihn ist die Veranstaltung mittlerweile ein Ganzjahres-Job. 22 Mal ist er dieses Jahr mit seinem selbst umgebauten Cocktail- und Getränke-Truck zusammen mit einem echt amerikanischen Diner und Wagen mit allerlei Südeuropäischem oder Südamerikanischem auf Tour. Der Getränke-Truck „war mal ein DHL-Wagen“, sagt er lachend.

15 unterschiedliche Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker bieten am Wochenende allerlei handgemachte Kunstwaren an. /Peter Mann

Die Fiesta-Zentrale sitzt in Calw-Althengstett. Hier wird unter der Woche und im Winter die gesamte Organisation abgewickelt, von der Buchung der Locations bis hin zur Akquise der beteiligten Truck-Betreiber. Tatkräftig unterstützt wird Sanchez dabei von seiner Frau Andrea. Ab Oktober können sich neue Interessenten für die Fiesta-Tour im nächsten Jahr bewerben. „Wir haben Stammfahrer, die die ganze Tour buchen“, so Sanchez.

Die Neuen hingegen müssen erst ein oder zwei Probe-Wochenenden absolvieren, bevor Sanchez sie mit den anderen auf Tour schickt. „Oberste Prämisse ist, dass sie echtes Street Food anbieten, das vor den Augen der Kundschaft frisch zubereitet wird“, sagt Sanchez. Schwerpunkte der Tour liegen im Raum Göppingen/Reutlingen. Nördlichste Station ist in diesem Jahr Neustadt an der Weinstraße, im Süden Orte am Oberrhein. „Es ist super, dass die Kooperation zwischen Ihnen, Herr Sanchez, und der Stadt so gut funktioniert“, resümiert Oberbürgermeister Nico Lauxmann.

Kornwestheim blüht

Programm

An diesem Wochenende gibt es in der Kornwestheimer Innenstadt Kunsthandwerk, Kinderspaß und Street Food. Zusätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher von 12 bis 17 Uhr auf einen verkaufsoffenen Sonntag freuen.

Kinderprogramm

Am Samstag und Sonntag gibt es nach dem Erfolg des vergangenen Jahres wieder eine 18 Meter lange Hüpfburg in Form eines Wikingerschiffs. Am Stand mit der Nummer 6 gibt es zudem ein Kinderschminken.