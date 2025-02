Kornwestheim: Autoscheibe eingeschlagen und Rücksitz in Brand gesteckt

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen einer Brandstiftung in Kornwestheim. In der Nacht auf Sonntag wurde an einem geparkten Ford eine Scheibe eingeschlagen und anschließend die Rückbank angezündet.











Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Kornwestheim versucht ein Auto anzuzünden. Wie die Polizei mitteilt, wurde zunächst die Seitenscheibe des Fords eingeschlagen, der in der Stauffenbergstraße parkte. Anschließend setzte der Täter Teile der Rückbank in Brand – wie genau, ist noch unklar.