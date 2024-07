Kornwestheim: Auto fährt auf Radweg frontal auf Jugendliche zu

1 Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Zwei 15-Jährige sind am Sonntag in Kornwestheim verletzt worden, als sie auf dem Radweg an der Stammheimer Straße versuchten einem Auto auszuweichen. Dieses war plötzlich von der Straße herübergekommen.











Zwei 15-Jährige sind am Sonntagabend in Kornwestheim verletzt worden, als sie versuchten einem Auto auszuweichen, dass ihnen plötzlich auf dem Radweg entgegenkam. Laut Polizei radelten die beiden Jugendlichen gegen 19 Uhr auf dem Weg neben der Stammheimer Straße in Richtung Kornwestheim, als ein Auto, das in Gegenrichtung unterwegs war, aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn abkam und auf dem Radweg direkt auf die beiden 15-Jährigen zusteuerte.